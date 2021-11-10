Суд зобов’язав Apple внести зміни у політику платежів до App Store

Суд відхилив клопотання компанії Apple з проханням надати відстрочку для виконання рішення, яке дозволяє розробникам обходити комісії App Store і зобов’язав компанію внести зміни у політику платежів.

Про це повідмило видання TechCrunch.

Як сповіщалось, розробник відеоігор Epic Games звинувачує Apple і Google “в спробі зберегти монополію як на ринку застосунків, так і на ринку платежів”. На думку розробника, з боку Apple тривають спроби порушити антимонопольне законодавство США. 11 вересня, суд зобов’язав компанію Apple змінити правила користування магазином застосунків App Store.

Попри те, що суд хоч прийняв позицію Apple по більшості пунктів, все ж таки заборонив виробнику iPhone забороняти розробникам вказувати в додатку на альтернативні способи оплати й 22 жовтня компанія оновила правила App Stor.

Однак введення змін до політики платежів App Store компанія хотіла відкласти до завершення всіх апеляцій у справі про що й просила суд. Зауважимо, що нововведення дозволить розробникам обходити комісію App Store у розмірі від 15% до 30%.

Суд відхилив клопотання компанії та не дав відстрочку на внесення зміни до політики платежів App Store. На думку судді, “клопотання Apple ґрунтується на вибірковому прочитанні висновків суду та ігнорує всі висновки, які підтверджують судову заборону”.

Своєю чергою в компанії заявили, що спробують домогтися відстрочки знову і зазначили що “мудріше дочекатися розгляду апеляційних скарг, перш ніж вимагати внесення будь-яких змін до App Store”.

Epic Games поки що не коментувала ситцацію.