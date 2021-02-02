Про це повідомив юрист та експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов у Facebook.

Зазначається, що Венедіктова прийшла на одне із засідань в годиннику швейцарського бренду Hublot, але забула задекларувати його в останні звітні роки. За словами Лємєнова, у декларації 2016 року цей годинник за понад 10 тисяч євро таки був вказаний. Потім генеральна прокурорка про нього забула, але продовжувала носити на руці.

Водночас активіст Сергій Стерненко намагався юридично довести факт неправдивого декларування з боку Венедіктової.

“Венедіктова побігла в науково-експертний інститут і вирішила “оформити” собі документ, що підтверджує статус підробки цінного швейцарського годинника. Я, не довго чекаючи, влітку 2020 року подав заяву про злочин. Мені відмовили в реєстрації в ЄРДР. Ми підготували заяву в суд. І служитель Феміди виніс рішення в нашу користь, зобов’язавши слідчих ДБР відкрити провадження”, – написав Лємєнов.

Також юрист додав, що написав листа про цю ситуацію у Hublot.