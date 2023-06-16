Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть, що у місті Кременець, Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відтак, суд задовольнив позов Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та зобов’язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая Української православної церкви Московського патріархату усунути перешкоди в користуванні державним майном та повернути його заповіднику.

Нагадаємо, що 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.

Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. Своєю чергою, релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

З 13 лютого 2023 року і по даний час релігійна громада незаконно, без будь-якої правої підстави продовжує користуватися державним майном – пам’яткою архітектури національного значення.

У зв’язку з цим, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник звернувся до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою повернути Миколаївський собор з келіями, зобов’язавши релігійну громаду УПЦ МП вивільнити зайняті приміщення та підписати відповідний “Акт приймання-передачі”.