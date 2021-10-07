Про це повідомила засновниця “Ліги антитрасту” Агія Загребельська.

За рішенням суду, АМКУ повинен розглянути заяву щодо вчинення Державним агентством автодоріг України антиконкурентних дій органу влади. Це порушення передбачене ст. 15 та п.3 ст.50 закону “Про захист економічної конкуренції”.

5 серпня 2020 року “Ліга Антитрасту” надіслала до Антимонопольного комітету України (АМКУ) колективну заяву щодо зловживань з боку “Укравтодору” під час проведення дорожніх тендерів.

“При продажі вам кожного літра автомобільного газу, бензину або дизельного палива на заправці держава забирає в Дорожній фонд від 1,5 до 6 грн. В кожному літрі палива, на якому їздить громадський транспорт, є ті самі гроші для дорожнього фонду та їх закладають нам в ціну проїзду. Тобто будь-які дії “Укравтодору”, спрямовані на розтрату грошей Дорожнього фонду – б’ють по нашим з вами кишеням, як звичайних споживачів”, – йшлося у повідомленні “Ліги Антитрасту”.

За словами голови громадської організації Агії Загребельської, в заяві до АМКУ були наведені численні факти, які свідчать, що саме державний “Укравтодор” створив та “дахує” дорожній картель, який тільки за два останні роки освоїв більше 200 млрд грн бюджету.

Проте АМКУ взагалі відмовився розглядати звернення громадян, бо “Укравтодор” нібито ніяк не порушив права заявників. Тоді активісти подали судовий позов з вимогою, щоб АМКУ розглянув їхню заяву і дав відповідь по суті звернення. 22 квітня 2021 року Господарський суд Києва відмовив у задоволені позову.

У “Лізі Антитрасту” вирішили не здаватися і пішли до апеляційного суду.

“І ось сьогодні (6 жовтня) колегія апеляційного суду прийняла рішення, яким зобов’язала Комітет розглянути нашу заяву проти “Укравтодору”, – зазначила Агія Загребельська.