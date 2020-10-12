Рішення ухвалив слідчий суддя Сергій Вовк. Копія є у розпорядженні видання “Слово і діло”.

Адвокат Павла Вовка подав до Печерського суду скаргу на бездіяльність заступника генерального прокурора Андрія Любовича. Він вважає, що підозру голові ОАСК було вручено неналежним чином, тому попросив зобов’язати Любовича вилучити з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про це.

Суддя Сергій Вовк вивчив скаргу, задовольнив її і зобов’язав компетентну особу ОГПУ виключити інформацію про вручення підозри Павлу Вовку. Він встановив, що керівнику суду неналежно вручили підозру, коли той перебував у відпустці. Також детективи нібито відправили підозру Вовку не за правильною адресою.

На думку судді, НАБУ не вжило всіх заходів для вручення підозри, передбачених КПК України. Також суддя відкинув твердження прокурора ОГПУ, що вказана скарга розглядається з порушенням правил підсудності.

Адвокат Павла Вовка намагався оскаржити це рішення на свою користь у Київському апеляційному суді. Суд, тим не менш, закрив провадження за скаргою, бо апеляцію подали на рішення, яке не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, у липні Національне антикорупційне бюро викликало Павла Вовка на допит. Вже в серпні його та ще 6 суддів було оголошено в розшук. Вовк запевняв, що готовий з’явитися на допит.

Станом на зараз Вовк все ще виконує обов’язки голови суду — Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити його від посади.