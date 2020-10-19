Про це стало відомо з трансляції засідання суду.
Таким чином, суд визнав, що фрази зі згадуванням імені Медведчука у книзі порушують його честь і гідність. Також заборонено поширювати книгу в існуючому вигляді, фрагменти зі згадуванням Медведчука потрібно видалити.
Проте це не стосується тих примірників, які вже є у власності або знаходяться в бібліотеках.
“Зобов’язати Кіпіані, ТОВ” Віват “видалити з книги “Справа Василя Стуса” інформацію про особу Віктора Медведчука. Заборонити Кіпіані та ТОВ “Віват” поширювати надрукований тираж книги “Справа Василя Стуса” до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука”, – сказала на засіданні суддя Марина Заставенко.
Суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука.
Так, з книги повинні бути видалені наступні фрагменти:
- на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”,
- на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”,
- на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”,
- на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”,
- на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”,
- на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.
Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагменти з книги.
“За рішенням суду ми повинні видалити ці епізоди. Я, звичайно, цього робити не буду”, – сказав він.
Нагадаємо, у вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності і принижують його честь і гідність.
- Пізніше Віктор Медведчук подав до суду на журналіста автора книги “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.
- Українські інтелектуали закликали уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у справі за позовом народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat через книгу “Справа Василя Стуса”.
- Також Медведчук подав до суду на інтернет-видання #Букви через новину про фільм про Василя Стуса.
- 25 червня у Подільському суді Києва продовжився розгляд справи за позовом Віктора Медведчука, народного депутата від “Опозиційною платформи – За життя”, щодо інтернет-видання #Букви через новину про фільм про Василя Стуса.
- На продовженому попередньому засіданні судом за новими доказами, поданими представником позивача, були затверджені нові відповідачі – власники домену #Букви Петро Терентьєв і Катерина Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду, через що суд ухвалив рішення направити матеріали позову новим відповідачам, викликати їх на судове засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року.