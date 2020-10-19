Дарницький районний суд Києва зобов'язав Вахтанга Кіпіані - автора книги "Справа Василя Стуса" - і видавництво "Віват" прибрати з тексту згадування імені голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Таким чином, суд визнав, що фрази зі згадуванням імені Медведчука у книзі порушують його честь і гідність. Також заборонено поширювати книгу в існуючому вигляді, фрагменти зі згадуванням Медведчука потрібно видалити.

Проте це не стосується тих примірників, які вже є у власності або знаходяться в бібліотеках.

“Зобов’язати Кіпіані, ТОВ” Віват “видалити з книги “Справа Василя Стуса” інформацію про особу Віктора Медведчука. Заборонити Кіпіані та ТОВ “Віват” поширювати надрукований тираж книги “Справа Василя Стуса” до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука”, – сказала на засіданні суддя Марина Заставенко.

Суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука.

Так, з книги повинні бути видалені наступні фрагменти:

на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”,

на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”,

на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”,

на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”,

на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”,

на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.

Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагменти з книги.

“За рішенням суду ми повинні видалити ці епізоди. Я, звичайно, цього робити не буду”, – сказав він.

Нагадаємо, у вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності і принижують його честь і гідність.