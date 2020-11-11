Про це повідомив депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань Павло Різаненко на своїй сторінці у Facebook.
“Апеляційна інстанція залишила в силі рішення першої інстанції за позовом кандидата Саука (депутат Броварської міської ради Андрій Саук, – ред.) яким було визнано вибори міського голови та вибори депутатів Броварської міської ради такими що не відбулися та зобов’язала призначити повторні вибори міського голови Броварів та депутатів Броварської міської ради. В місті Бровари тепер точно будуть проведені повторні вибори міського голови та депутатів Броварської міської ради”, – написав він.
Різаненко зазначив, що рішення остаточне та оскарженню не підлягає.
- Раніше повідомлялося, що для місцевих виборів у Броварах (Київська область) надрукували бюлетені, за якими легко можна встановити, хто і як проголосував.
- Через пронумеровані бюлетені, що унеможливлюють таємність голосування, партія “За майбутнє” просить ЦВК визнати місцеві вибори у Броварах недійсними та призначити нові.