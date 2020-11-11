Суд апеляційної інстанції залишив в силі рішення першої інстанції, яким було визнано вибори міського голови та вибори депутатів Броварської міської ради недійсними та зобов’язала призначити повторні вибори.

Про це повідомив депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань Павло Різаненко на своїй сторінці у Facebook.

“Апеляційна інстанція залишила в силі рішення першої інстанції за позовом кандидата Саука (депутат Броварської міської ради Андрій Саук, – ред.) яким було визнано вибори міського голови та вибори депутатів Броварської міської ради такими що не відбулися та зобов’язала призначити повторні вибори міського голови Броварів та депутатів Броварської міської ради. В місті Бровари тепер точно будуть проведені повторні вибори міського голови та депутатів Броварської міської ради”, – написав він.

Різаненко зазначив, що рішення остаточне та оскарженню не підлягає.