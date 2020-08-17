Про це повідомив у Facebook нардеп від “Опозиційної платформи — За життя” Ренат Кузьмін.

Депутат заявив, що “суд ім’ям України зобов’язав СБУ розслідувати діяльність американських бактеріологічних лабораторій, диверсій проти українців, а також зраду батьківщині та шпигунство українських чиновників”, опублікувавши відповідну ухвалу суду.

Він також опублікував депутатське звернення до голови СБУ Івана Баканова написане ним та голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука 21 липня поточного року.

У зверненні зазначається, що у 2005 років уряди США та України уклали угоду, згідно з якою налагоджено збір та зберігання небезпечних патогенів на території України задля зменшення рівня біологічної загрози у США.

Депутати, посилаючись на ЗМІ, заявляли про функціонування в України декількох “реорганізованих” закладів Міністерства охорони здоров’я з цією метою.

До того ж у зверненні було заявлено про те, що США нібито встановили контроль над українською системою епідмоніторингу і вивчають в регіонах України застосування патогенів небезпечних захворювань з метою дослідити їхню перспективність як біологічної зброї.

Депутати також наводили інформацію про спалахи інфекційних захворювань в різних регіонах країни за останні роки, запевняючи, що результати епідрозслідувань цих спалахів приховуються.

Кузьмін та Медведчук вимагали відкриття кримінального провадження за статтями 111, 113 та 114 Кримінального кодексу (державна зрада, диверсія, шпигунство) та притягнення до відповідальності причетних до цього українських посадовців.

СБУ не почала розслідування вказаних у зверненні фактів, після чого нардеп Кузьмін звернувся до суду.

“Як бачите, попри шалений опір української влади, суд все ж зобов’язав СБУ почати розслідування діяльності американських бактеріологічних лабораторій і українських чиновників, які діяли далеко не в інтересах українського народу. Про результати розслідування і прийняте рішення обов’язково поінформую. Ілюзій щодо об’єктивності розслідування ми, звичайно ж, не маємо, але, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Всьому свій час. Влада зміниться, а кримінальні справи залишаться…”, — написав Кузьмін.