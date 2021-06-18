Про це поінформували в пресслужбі суду та Міністерства юстиції України.

Як відомо, НАЗК цього тижня винесло припис, згідно з яким розпорядження Кабміну про призначення нового голови правління НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка та контракт з ним є незаконними.

Відтак, голова НАЗК Олександр Новіков вніс до Кабміну припис про усунення порушень. Він вимагав скасувати незаконне розпорядження уряду про призначення Вітренка, а також розірвати з ним контракт.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль оскаржив в ОАСК цей припис НАЗК.

І ось сьогодні стало відомо, що ОАСК зупинив дію припису НАЗК до набрання законної сили рішенням за позовом Шмигаля до Нацагенства.

“Окружний адміністративний суд Києва розглянув заяву про забезпечення позову, що надійшла 17 червня до ОАСК від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо зупинення дії припису, який був винесений йому НАЗК. Суд ухвалив… зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішення у справі за позовом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Нацагенства”, – наголошується в повідомленні.

В ОАСК дійшли висновку “про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення”.

При цьому, суд зазначив, що “вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті”.

Розгляд справи за позовом Шмигаля до НАЗК здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Судове засідання призначено на 29 червня.

Як відомо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.

Крім того, Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

У “Нафтогазі” відреагували на рішення звільнити керівництво та голову правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренка. У компанії назвали такі перестановки “юридичною маніпуляцією” та “наругою”. Члени наглядової ради “Нафтогазу” подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

Згодом Кабінет Міністрів переобрав 5 членів наглядової ради “Нафтогазу” терміном до року.