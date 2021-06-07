Про це Чорновол написала у Facebook.

“Сьогодні було перше засідання суду, де мене обвинувачують за Майдан. Засідання було дуже коротке – суддова трійка умила руки – сама заявила про самовідвід і сама задовольнила своє бажання. Зверніть увагу: навіть судді заангажованого Печерського суду не хочуть судити таку ганебну замовну політичну справу, як моя. Кажуть, суддя Смик має амбіції очолити Печерський суд і втекла від моєї справи, бо вважає, що політична справа Чорновол це кінць її кар’єри, адже “зелений” паровоз реваншу вже застряг. Що далі? Влада знайде “крайнього” суддю в якомусь оболонському суді…”, – уточнила екснардеп.

Захисник Чорновол Ірина Кузіна у коментарі “Укрінформу” пояснила, що судді підписали заяву про самовідвід у зв’язку з тим, що вони як слідчі судді брали участь в одній із великих “майданівських” справ, – і саме з цієї справи раніше був виділений епізод щодо подій на вулиці Липська, 10, щодо офісу “Партії регіонів”, який наразі інкримінують Чорновол.

“Тепер справа повинна йти на перерозподіл. Але у Печерському суді більше не вистачає суддів, – тобто, суддів кримінальної спеціалізації, – які б могли розглянути цю справу… Тому через апеляційний суд справа буде, скоріше за все, передана до іншого суду”, – сказала Кузіна.

Нагадаємо, що 15 грудня 2020 року ДБР вручило Тетяні Чорновол обвинувальний акт, який стосується тих подій.

Згідно із текстом обвинувального акта, Чорновол підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, а саме умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

В акті стверджується, що Чорновол разом з іншими людьми причетна до смерті Володимира Захарова (1948 р.н.) на вулиці Липській, 10, (де був офіс “Партії регіонів”) куди 18 лютого 2014 року вдерлися протестувальники і де виникла пожежа.

Чорновол була депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії “Народний фронт”.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.