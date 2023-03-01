Про це свідчать повідомлення САП, НАБУ та ГО “ЦПК“.
Зазначається, що Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким визнав колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра винуватою у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США.
У “Центрі протидії корупції” пишуть, що йдеться про колишню суддю Наталію Овчаренко.
Вона зловживала впливом, а також підбурювала працівників медичної сфери до видачі неправдивих листків непрацездатності.
Її позбавили права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього її майна. Водночас обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.
“За даними слідства, судді Кіровського суду Дніпра Овчаренко і Ходасевич, вимагаючи 30 тисяч доларів, отримали частину хабаря в 16 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у кримінальній справі. Після цього їх було затримано “на гарячому”, — йдеться в дописі ЦПК.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.
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