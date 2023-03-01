Вищий антикорупційний суд призначив до 10 років ув'язнення колишній судді Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала хабар у розмірі 30 тисяч доларів.

Про це свідчать повідомлення САП, НАБУ та ГО “ЦПК“.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким визнав колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра винуватою у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США.

У “Центрі протидії корупції” пишуть, що йдеться про колишню суддю Наталію Овчаренко.

Вона зловживала впливом, а також підбурювала працівників медичної сфери до видачі неправдивих листків непрацездатності.

Її позбавили права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього її майна. Водночас обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

“За даними слідства, судді Кіровського суду Дніпра Овчаренко і Ходасевич, вимагаючи 30 тисяч доларів, отримали частину хабаря в 16 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у кримінальній справі. Після цього їх було затримано “на гарячому”, — йдеться в дописі ЦПК.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.