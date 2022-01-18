Про це повідомляють #Букви з посиланням на Facebook Олександра Погребиського.
Депутат зазначив, що суддя Бортницька наклала арешт на майно Петра Порошенка, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.
Раніше Печерський районний суд наклав арешт й на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.
Пані суддя також веде справу Олександра. Однак, з 10 січня Віта Бортницька знаходиться у відпустці, тому засідання суду не відбулося.
Суддя Бортницька, яка веде справу по мені, та вона ж наклала арешт на майно Петра Порошенка у відпустці з 10.01….Тому засідання у мене сьогодні не відбулось….Завтра побачимось під Печерським судом о 13:00! Ваша присутність важлива, ваша масштабна присутність унеможливлює винесення не правосудних рішень!!!”, — зазначив Погребиський.
- Нагадаємо, що Віту Бортницьку, суддю Печерського районного суду Києва, внесли до бази сайту “Миротворець” за “руйнування судової системи України” та “фабрикацію справ”.
- Розповіли, як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка.
- Раніше Печерський районний суд на засіданні 17 січня не зміг обрати запобіжний захід народному депутату “Європейської солідарності”, пʼятому президенту, України Петру Порошенку.
- Також, відомо що прокуратура просить суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.