Про це повідомляють #Букви з посиланням на Facebook Олександра Погребиського.

Депутат зазначив, що суддя Бортницька наклала арешт на майно Петра Порошенка, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. 

Раніше Печерський районний суд наклав арешт й на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.

Пані суддя також веде справу Олександра. Однак, з 10 січня Віта Бортницька знаходиться у відпустці, тому засідання суду не відбулося. 

Суддя Бортницька, яка веде справу по мені, та вона ж наклала арешт на майно Петра Порошенка у відпустці з 10.01….Тому засідання у мене сьогодні не відбулось….Завтра побачимось під Печерським судом о 13:00! Ваша присутність важлива, ваша масштабна присутність унеможливлює винесення не правосудних рішень!!!”, — зазначив Погребиський.

 

 