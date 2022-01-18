Сьогодні, 18 січня, ветеран ООС, депутат Київської міської ради та член партії “Європейська Солідарність” Олександр Погребиський зазначив, що суддя Печерського районного суду Віта Бортницька знаходиться у відпустці, через що засідання суду не відбулося.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Facebook Олександра Погребиського.

Депутат зазначив, що суддя Бортницька наклала арешт на майно Петра Порошенка, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Раніше Печерський районний суд наклав арешт й на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.

Пані суддя також веде справу Олександра. Однак, з 10 січня Віта Бортницька знаходиться у відпустці, тому засідання суду не відбулося.