Суддя Кіровського районного суду Дніпра Геннадій Підберезний, який у вересні 2017 року намагався дати хабар очільнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому, за місяць задекларував понад 500 тисяч гривень зарплати.

На це звернули увагу журналісти проєктів “Схеми: корупція в деталях” та Prosud.

Як відомо, Підберезний (на той момент голова суду) в 2017 році разом ще з однією суддею – Наталією Овчаренко, запропонували тодішньому голові САП Холодницькому хабар у розмірі 300 тисяч доларів.

У таку суму вони оцінили закриття кримінального провадження щодо суддів Кіровського суду.

Обох суддів затримали при передачі Холодницькому першої частини коштів у розмірі 50 тисяч доларів (гроші судді принесли в чемодані).

Згодом обох суддів заарештували. А в квітні 2018 року справу передали до Шевченківського районного суду Києва. Станом на кінець лютого 2021 року в суді почали слухати записи телефонних розмов (тобто вирок досі не винесений).

Варто зазначити, що Підберезного в 2017 році відсторонювали від здійснення функцій правосуддя (тобто з посади судді). Однак у лютому 2018 року з’явилася інформація, що Підберезний знову вийшов на роботу (оскільки минув термін відсторонення його від посади).

Станом на зараз Підберезний є у переліку діючих суддів на сайті Кіровського районного суду Дніпра.

Варто зазначити, що в липні 2021 року він задекларував понад 500 тисяч гривень зарплати.

Місцем роботи в деклараціях “про суттєві зміни в майновому стані” судді зазначено Кіровський районний суд Дніпра.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій, у липні цього року Підберезний отримав дві виплати за основним місцем роботи:

• 177 тис. 243 грн станом на 2 липня;

• та 342 тис. 872 гривні станом на 31 липня.

Тобто загальна сума за місяць склала понад 520 тисяч гривень.

Варто зауважити, що за 2020 рік Підберезний задекларував загальну зарплату за основним місцем роботи (в суді) у сумі 1 млн 335 тис. 103 грн.