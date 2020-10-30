Про це Сліденко заявив на брифінгу 30 жовтня, передає кореспондент #Букв.
За словами судді КСУ, причиною його заяви про відставку став тиск з Офісу президента 7 жовтня. Заяву Сліденка ще не розглянули.
“7 жовтня мені зателефонували й сказали, що я поводжуся неправильно. 8 жовтня я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі (тиск на КСУ, – ред.). Вона (заява, — ред) знаходиться в суді, її має розглядати суд”, – розповів він.
Однак суддя відмовився називати ім’я людини, котра начебто чинила на нього тиск. Сліденко зазначив, що дзвінок був з Офісу президента.
Також суддя визнав, що електронне декларування є конституційним, але до закону про НАЗК треба внести певні зміни. Зокрема, треба прибрати норму про те, що відомство може з власної ініціативи починати антикорупційні справи. На його думку, “це повноваження радянської прокуратури” і це неправильно.
Крім того, Сліденко зізнався, що порушив закон, бо невчасно вніс у свою декларацію відомості, оскільки перебував за кордоном.
“У грудні минулого року я виїхав за кордон, 4 січня я повернувся, це були вихідні. 8 січня вийшов на роботу і попросив, щоб мені дали листочок, щоб внести відомості про зарплату. Мені принесли його 9-го, я вніс ці дані. Формально я порушив закон, але я не міг внести їх вчасно. Я надав свідчення НАЗК, але вони сказали, що ці свідчення не підходять”, – пояснив суддя.
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