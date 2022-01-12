Віту Бортницьку, суддю Печерського районного суду Києва, внесли до бази сайту "Миротворець" за "руйнування судової системи України" та "фабрикацію справ".

Відповідну інформацію опублікувано на сайті бази “Миротворець” 10 січня 2022 року.

“Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї. Співучасник злочинів із фабрикації кримінальних справ стосовно завідомо невинних осіб”, – йдеться на сайті щодо причини внесення Бортницької до бази.

Також на сайті оприлюднено факти, на основі яких дійшли до такого висновку:

Участь у фабрикації так званої “Справи про держзраду Порошенка”, кримінальне провадження №22016130000000212. Арешт майна та телерадіокомпаній (Порошенко не належать) під свідомо сфабрикованим ДБР приводом;

Жовтень 2021 рік – відправила обвинуваченого у державній зраді та фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт;

Раніше без мотивації відмовляла у зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також відмовляла його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі;

Грудень 2019 рік – Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишніх народних депутатів фракції “Партія регіонів” Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна в організації ухвалення “диктаторських законів” 16 січня 2014 року. Суддя Бортницька під час ухвалення рішення послалася на закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України” від 13 травня 2014 року, який частково декриміналізував злочини, у яких звинувачувалися Єфремов, Гордієнко та Стоян.

Як писав у своєму блозі адвокат Ігор Головань, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров був науковим керівником судді Печерського районного суду Києва Віти Бортницької.

“Її честь слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька – справжня учениця метра вітчизняного беззаконня пана Олега Татарова (науковий керівник, не щось там). А тому її честь Бортницька В.В. у турборежимі задовольнила завідомо незаконне прокурорське клопотання про арешт майна Петра Порошенка, хоч до так званого клопотання не було додано жодного доказу обгрунтованості підозри”, – написав він.

На початку грудня 2020 року НАБУ повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії. Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів у цій справі.