Суддя Вовк про оголошення його у розшук: У нас криза здорового глузду

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував новину про те, що співробітники НАБУ вдруге за два місяці оголосили його у розшук.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вовка, він дізнався про оголошення його у розшук із ЗМІ. Однак його викликають по справі, у якій він не є підозрюваним.

“Те, що я не підозрюваний у справі, яку розслідує НАБУ, вже підтверджено і рішеннями Вищої ради правосуддя, і судів”, – написав Вовк.

Голова ОАСК зазначив, що в НАБУ знають про це, але продовжують “влаштовувати цирк”. Вовк звинуватив НАБУ у спробах взяти під контроль судову систему.

“У нас в країні не конституційна криза. У нас криза здорового глузду. Так буває, коли закони підміняються “революційною доцільністю», а головний антикорупційний орган перетворюється в медіакілера і дешеве піар-агентство”, – додав Вовк.

Нагадаємо, що 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.