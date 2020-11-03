Covid-19 Україна

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Суддя Вовк про оголошення його у розшук: У нас криза здорового глузду

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував новину про те, що співробітники НАБУ вдруге за два місяці оголосили його у розшук.

Вівторок, 3 листопада 2020, 20:55

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вовка, він дізнався про оголошення його у розшук із ЗМІ. Однак його викликають по справі, у якій він не є підозрюваним.

“Те, що я не підозрюваний у справі, яку розслідує НАБУ, вже підтверджено і рішеннями Вищої ради правосуддя, і судів”, – написав Вовк.

Голова ОАСК зазначив, що в НАБУ знають про це, але продовжують “влаштовувати цирк”. Вовк звинуватив НАБУ у спробах взяти під контроль судову систему.

“У нас в країні не конституційна криза. У нас криза здорового глузду. Так буває, коли закони підміняються “революційною доцільністю», а головний антикорупційний орган перетворюється в медіакілера і дешеве піар-агентство”, – додав Вовк.

Нагадаємо, що 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

  • 11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).
  • 12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває  в Україні та готовий прийти на допит.
Теги: розшук, Вовк, НАБУ

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