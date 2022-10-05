Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

У повідомленні зазначається, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду, відповідно до закону України “Про судоустрій і статус суддів”, має голова суду.

Тож, відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій, голова Верховного Суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05.10.2022 Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду на підставі інформації Служби безпеки України, в якій СБУ підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства Російської Федерації за даними реєстрів РФ.

“Шановні судді, шановні громадяни, ситуація, яка склалась у зв’язку з підтвердженням з боку Служби безпеки України наявності громадянства РФ у судді Верховного Суду, потребує якнайшвидшого вирішення, тому я прийняв непросте рішення про відрахування судді Львова Б. Ю. зі штату Верховного Суду”, – заявив Всеволод Князєв.

Також він зазначив, що рішення є безпрецедентним для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше.

За словами голови Верховного Суду Всеволода Князєва, Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права наводити докази про відсутність у нього громадянства РФ.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України заявила, що у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Заяву зробили після відповідної перевірки судді.

Раніше розслідування проєкту “Схеми” виявило у Богдана Львова російське громадянство, яке надали ще у 1999 році у Москві. На той момент він вже працював суддею в Україні. У 2012 році чоловік оновив російський паспорт після досягнення 45 років. Його дружина, яка родом з Москви, теж має паспорт РФ.

Після публікації Богдан Львов звернувся до ДБР та СБУ, звинувативши журналістів у поширенні записів з метою його дискредитації. 26 вересня він назвав поширені документи “якісною фальшивкою”, а через два дні заявив, що “Схеми” поширили фейк.

СБУ встановила, що у 2012 році Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорта від 1999, який втратив чинність. Також він отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ. Йдеться про квартиру за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе, 88.