Про це повідомляє Слідство.Інфо та журналіст Юрій Бутусов.

Наразі молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення Чауса людей, пов’язаних з українськими спецслужбами та силовими органами.

Зокрема, журналісти отримали від джерел у молдовських правоохоронних органах фото закордонних паспортів десяти українців, які фігурують у справі про викрадення Чауса.

Одним з цих людей може бути Юрій Коваленко. Станом на 2015 рік він був прописаний у військовій частині “А265” на вулиці Мельникова, 81 (зараз вулиця Іллєнка, – ред.) у Києві. За цією адресою розташована Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, яка навчає військових розвідників. А у 2018-му році Юрій Коваленко був прописаний на вулиці Електриків, 33 на Рибальському півострові. Там розташоване Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Коваленко відмовився коментувати свою причетність до української розвідки, але підтвердив, що знаходився у Молдові 3 квітня. Мету візиту не уточнив.

Разом з Коваленком українсько-молдовський кордон перетинав Едуард Ставицький. Закордонний паспорт він отримав за місяць до поїздки в Молдову. Журналісти встановили зовнішню схожість цього чоловіка з особою киянина Андрія Куценка. Анкетні дані Куценка засвідчують його зв’язок з розвідкою. У 2009 році його взяли на службу у військову частину, розташовану у Києві на Рибальському півострові, де розташоване Головне управління розвідки Міноборони.

Куценко заперечив, що має стосунок до розвідки Міноборони. Інших коментарів він не надав.

У справі про викрадення Чауса фігурує група чоловіків з Львівщини. Правоохоронці перевіряють колишнього українського спецпризначенця Нацгвардії Михайла Булегу. Він підтвердив Слідству.Інфо, що перебував у Молдові у день зникнення Чауса. Назви готелю не пам’ятаэ, а мету візиту прокоментував так:

“Я їздив, скажемо так, більше відпочивати. Молдова — то ж країна вина”.

Четвертим фігурантом справи може бути Олександр Костенюк – колишній правоохоронець. Костенюк заперечив свою причетність до викрадення судді Чауса і не дав чіткої відповіді, чи був у Молдові останнім часом. Експоліціянт запевнив журналістів, що не знає жодного з вищезгаданих осіб.

Водночас головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов розповів, що викраденням Чауса займалися працівники ГУР МО. Однак цю операцію не узгодили з Молдовою, хоча ця країна вважається дружною, а її спецслужби могли б посприяти успішній реалізації планів українських служб.

За його даними, особи українців, які ввозили Чауса в Україну, вже встановлені. Як мінімум один з них є співробітником ГУР МО. Автомобіль, на якому суддю привезли з Молдови, знайшли швидко, адже викрадачі його навіть не змінили.

У НАБУ, де розслідується справа Чауса, дивуються, навіщо було поспішати викрадати Чауса. В Молдові 22 квітня має засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в одіозного судді не було.

“Виявляється, поспішність викрадення Чауса має пояснення. На жаль, мотив вкрай примітивний. Метою операції є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальником ГУР МО Василем Бурбою. Саме зараз, поки не вийшов фільм про Вагнергейт, Офіс Єрмака шукає компромат на керівників проваленої спецоперації із захоплення терористів”, – заявив Бутусов.

Журналіст заявив, що організаторам викрадення судді буде важко прив’язати його до Бурби. Річ у тім, що Бурба на той момент працював в ГУР МО, проте не він був у той час керівником – ГУР МО очолював Валерій Кондратюк, чинний начальник Служби зовнішньої розвідки.

Бутусов також додав, що Чауса утримують в Україні, але не поспішають показувати публічно.

“Мабуть, йде узгодження тексту його показань. Мабуть, Чаус повинен буде сказати, що його ніхто не викрадав, а він сам зробив ще одне правопорушення та незаконно перетнув кордон Молдови у зворотному напрямку. Якщо Чаус скаже на суді, що його викрали та доставили силою, він поставить владу в украй незручне становище, тому з ним ведуть переговори, що і про кого він повинен сказати. Ну і чекають, коли зійдуть синці та фінгал під оком. Пред’являти побитого свідка – це значить повністю обнуляти в ЄСПЛ будь-які його свідчення. Той співробітник, хто виклав фотографії побитого Чауса після затримання, спрацював явно не в інтересах правосуддя”, – припускає Бутусов.

Журналіст наголосив, що безвідповідально проводити неузгоджені акції на території наших союзників.

“А щодо Вагнергейту – ніхто не зробив так багато для розкрутки цього скандалу і для демонстрації причетності Офісу президента до зради цієї спецоперації, як сам Офіс президента”, – додав журналіст.

Хто такий Чаус і що відомо про його викрадення?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення.

Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня.

Після наближення автівки до кордону, припускають журналісти, двоє осіб перетнули кордон з Україною пішки через пункт пропуску Отач (Атаки).