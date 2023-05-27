Печерський суд Києва обрав запобіжний захід судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у ніч на 26 травня.

Джерело: “Суспільне”.

Олексію Тандиру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

Вища рада правосуддя дозволила взяти його під варту. Під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як раніше зазначали в ДБР. Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Наразі результатів аналізу немає.

За словами Тандира, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння та не вживав спиртного напередодні. Водночас про пляшку, яку виявили в його авто, він нічого не знає.

За інформацією “Української правди”, вночі 26 травня у Києві відбулась смертельна ДТП за участі голови Макарівського райсуду. На блокпосту суддя збив на смерть нацгвардійця.

26 травня, Олексій Тандир рухаючись автомобілем марки “Лексус”, здійснив смертельну ДТП. Загиблим 23-річним нацгвардійцем був Вадим Бондаренко. У нього залишилися дружина та троє дітей.

Інцидент стався на проспекті Берестейському. Тут на блокпості суддя збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Унаслідок ДТП нацгвардієць загинув.

Суддя перебував у стані сп’яніння та відмовлявся проходити тест на алкоголь. Винуватця ДТП затримано.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.