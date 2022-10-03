Судді Касаційного госпсуду не набрали достатню кількість голосів для звільнення заступника голови Верховного суду судді Богдана Львова. Раніше у нього виявили російське громадянство.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

У голосування взяли участь 39 осіб із 40 присутніх. Для звільнення потрібно було 22 голоси, але таке рішення підтримала лише 21 людина. Всього у суді працюють 43 особи, які могли голосувати, а для ухвалення рішення потрібні були голоси більшості від складу суду.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков зазначив, що суддю не звільнили навіть попри те, що сьогодні стало відомо про наявність російського громадянства, яке Богдан Львов заперечував. Розслідування щодо цього останній називав “фейком”, а поширені документи — якісною підробкою. За його словами, проти нього ведуть “брудну компанію”.

“Тобто більшість господарських суддів ВС цілком влаштовує на посаді голови росіянин-корупціонер”, – написав Жернаков.

Питання про звільнення судді вирішували на зборах суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.