Про це повідомив Центр протидії корупції.
У голосування взяли участь 39 осіб із 40 присутніх. Для звільнення потрібно було 22 голоси, але таке рішення підтримала лише 21 людина. Всього у суді працюють 43 особи, які могли голосувати, а для ухвалення рішення потрібні були голоси більшості від складу суду.
Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков зазначив, що суддю не звільнили навіть попри те, що сьогодні стало відомо про наявність російського громадянства, яке Богдан Львов заперечував. Розслідування щодо цього останній називав “фейком”, а поширені документи — якісною підробкою. За його словами, проти нього ведуть “брудну компанію”.
“Тобто більшість господарських суддів ВС цілком влаштовує на посаді голови росіянин-корупціонер”, – написав Жернаков.
Питання про звільнення судді вирішували на зборах суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
- Служба безпеки України заявила, що у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Заяву зробили після відповідної перевірки судді.