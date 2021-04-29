Скандально відома суддя Оксана Царевич, яка ухвалювала вироки активістам Автомайдану, повернулася на роботу в Печерський районний суд Києва після того, як її виправдав Верховний суд.

Про це повідомляє проєкт Prosud всеукраїнського об’єднання “Автомайдан”.

На сайті суду у списку з’явилося її ім’я. Щоправда, наразі у Царевич відсутній власний кабінет. Оскільки у неї закінчилися п’ятирічні повноваження, розглядати справи вона поки що не буде, але отримуватиме зарплату.

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Нагадаємо, у 2015 році, зокрема, Царевич давала свідчення у прокуратурі щодо справи про відбирання водійських прав в учасників Євромайдану, які їздили до Межигір’я. Суддя Царевич тоді забрала права у 9 осіб. У багатьох потерпілих були документальні докази, що їх не було на місці порушення, яке їм приписувала ДАІ. Всіх їх було амністовано після перемогу Революції гідності. А суддя лишилась працювати.