Про це повідомляє агентство “Інтерфакс Україна”

Як повідомлялося раніше, 9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Слухання у справі мали проходити з 9 по 13 березня та тривати 23-27 березня. Однак за підсумками засідання 10 березня суддя оголосив перерву до ранку 23 березня.

За інформацією агенції, перерву було оголошено після того, як захист одного з чотирьох обвинувачених — Олега Пулатова — попросив додаткового часу для підготовки до повноцінної участі в процесі. Зокрема, йшлося про підготовку до другої сесії засідань, запланованої на 8 червня поточного року. Зазначається, що нідерландські адвокати заявили про участь у процесі лише в січні, а тому не могли повноцінно представляти інтереси свого підзахисного, як і відповісти на пропозицію прокурора про можливе свідчення Пулатова в суді.

Адвокати рідних загиблих також заявили, що не мали змоги повноцінно брати участь у слуханні через неповний доступ до матеріалів справи.