Про це інформує CNN.

Очільник оборонного відомства зауважив, що не може довіряти суперечливій інформації.

Коли я чую повідомлення — і я не знаю, чи вони правдиві — згідно з якими Китай, можливо, планує постачати Росії безпілотники-камікадзе, водночас представляючи мирний план, тоді я пропоную судити про Китай за його діями та не його слова”, – пояснив він.

24 лютого міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило позиційний документ із закликом до відновлення “мирних переговорів і припинення односторонніх санкцій”, водночас акцентувало на неприйнятті використання ядерної зброї.

Проте, претензії Пекіна на нейтралітет були серйозно підірвані його відмовою визнати природу конфлікту (досі він уникав називати його “вторгненням”), а також його дипломатичною та економічною підтримкою Москви.

Окрім цього, західні офіційні особи також висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги, звинувачення, яке Пекін відкидає.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що це “добре”, що Китай бере участь у мирних зусиллях, проте зауважив, що закликатиме Пекін “тиснути на Росію”.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.

Також президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.

Китай вже кілька тижнів намагається зіграти посередницьку роль у російсько-українській війні. У своєму документі з дванадцяти пунктів, опублікованому через рік після вторгнення в Україну російських військ, Пекін чітко виступає проти будь-якого використання ядерної зброї, тоді як Путін продовжує погрожувати Заходу.