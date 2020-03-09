Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
Після короткого виступу представника родичів загиблих Пітера Лангстрата (Peter Langstraat) головуючий суддя Хендрік Стейнхаус (Hendrik Steenhuis) констатував, що на цьому сьогоднішній порядок денний вичерпано.
“Завтра ми будемо ставити питання про стан кримінального розслідування”, – оголосив він предмет розгляду у вівторок.
На першому судовому засіданні виступили всі сторони процесу: обвинувачення, захист і представники потерпілих.
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