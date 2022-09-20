У своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку голова організації Антоніу Гутерреш використав опис корабля, який транспортував українське зерно до Африки, як "символ того, чого світ може досягти, коли ми будемо діяти разом".

Про це інформує CNN.

Генсек наголосив, що судно пройшло через зону бойових дій — під керівництвом самих сторін війни — у межах “безпрецедентної комплексної ініціативи з вивезення з України та РФ більше продовольства та добрив”.

Наприкінці серпня, після 14 днів у морі, вантаж із 23 000 метричних тонн пшениці прибув на MV Brave Commander на Африканський Ріг для підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Після того, як РФ заблокувала українські чорноморські порти, ООН і Туреччина допомогли укласти угоду щодо вивезення зерна з України.

“Дехто може назвати це дивом на морі. Насправді це багатостороння дипломатія в дії”, – додав Гутерреш.

За його словами, ініціатива “Чорноморське зерно” відкрила шлях для безпечного плавання десятків кораблів, наповнених такими необхідними харчовими продуктами. Але, зазначив генсек, кожне судно також перевозить “один із найрідкісніших товарів сучасності: надію”.

Проте, окрім надії, потрібні дії для стабілізації світового ринку добрив, пояснив Гутерреш. Так, він заявив, що важливо продовжувати усувати всі перешкоди, що залишилися для “експорту російських добрив і їх інгредієнтів, включаючи аміак”.

“Ця продукція не підпадає під санкції – і ми досягаємо прогресу в усуненні непрямих наслідків. Якщо зараз не вжити заходів, глобальний дефіцит добрив швидко перетвориться на глобальний дефіцит продовольства”, – попередив він.

22 липня 2022 року у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

Варто зазначити, що у серпні 2022 року обсяги українського експорту збільшилися на 25% і склали 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали 3,36 млрд доларів, що на 411 млн доларів більше, ніж у липні. У Міністерстві економіки України наголосили, що зростання експорту пов’язане з частковим розблокуванням портів Одеси. Це дало можливість значно наростити обсяги вивезення українських товарів.

Відтак перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Натомість залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, а автомобільним транспортом – 1,36 млн тонн.