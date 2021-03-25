Рух в Суецькому каналі призупинено через спроби витіснити контейнеровоз довжиною 400 м, який перекрив водний шлях.

Про це пише агентство Reuters.

Судно Ever Given сіло на мілину по діагоналі на односмуговій ділянці Південного каналу у вівторок вранці – кермовий не впорався з керуванням через сильний вітер і пилову бурю.

Зараз контейнеровоз блокує транзит в обох напрямках через один з найбільш завантажених у світі каналів доставлення товарів, нафти, зерна та інших продуктів, що зв’язують Азію і Європу.

У заяві Управління Суецького каналу (SCA) говориться, що вісім буксирів з тяговим зусиллям 160 тонн намагалися виштовхнути Ever Given з берегів каналу.

За словами Пітера Бердовські, генерального директора голландської компанії Boskalis, яка намагається звільнити судно, ще занадто рано говорити, скільки часу може зайняти ця робота.

“Ми не можемо виключити, що це може зайняти кілька тижнів, в залежності від ситуації”, – сказав Бердовські.

Він сказав, що ніс і корма корабля були підняті по обидва боки каналу.

“Це схоже на величезного кита, викинутого на берег. Можливо, нам доведеться працювати з комбінацією зниження ваги внаслідок видалення контейнерів, нафти та води з корабля, а також буксирів і виїмки піску”, – додав він.

Десятки судів, в тому числі інші великі контейнеровози, танкери, що перевозять нафту, газ, і зерно, зупинилися на обох кінцях каналу, створивши одну з найсерйозніших судноплавних пробок за останні роки.

Фірма з надання морських послуг GAC заявила, що спроби звільнити судно за допомогою буксирів тривають, але вітрові умови та величезні розміри судна заважають операції.

Японський судновласник Shoei Kisen вибачився за інцидент і сказав, що робота зі звільнення корабля, що прямував до Європи з Китаю, надзвичайно складна, і поки неясно, коли судно зрушиться з місця.

Приблизно 30% світового обсягу морських контейнерів щодня проходить через Суецький канал протяжністю 193 км – це близько 12% від загального обсягу світової торгівлі.

Експерти з судноплавства кажуть, що якщо затор не буде усунений протягом наступних 24-48 годин, деякі судноплавні компанії можуть бути змушені перенаправляти суди в обхід через південну частину Африки, що додасть приблизно тиждень до шляху.