У Чорному морі в районі острова Зміїний зазнало лиха судно розмагнічування U-811 “Балта” Військово-Морських Сил ЗС України.

Про це повідомив народний депутат від “ЄС”, генерал-лейтенант Михайло Забродський. Також про аварію сповістили у пресслужбі ВМС України.

Вранці середи, 13 жовтня, в районі острова Зміїний судно розмагнічування ВМС України U-811 “Балта” втратило хід. Забродський, посилаючись на інформацію від військових, повідомив, що затоплені два відсіки судна.

У ВМС зазначили, що аварія сталася через погодні умови під час виконання судном завдання.

“Через різке погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів боротьби за живучість”, — йдеться в повідомленні.

Операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації триває.

За словами Забродського, спершу судно намагалися врятувати засобами ВМС України та Одеського порту, але це не дало результатів. Тоді залучили морський буксир і патрульні катери.

На місце скерували 8 кораблів та катерів та 4 повітряних судна, інформують у ВМС.

“Сьогодні ввечері до виходу в море на рятувальну операцію аврально був підготовлений СРК (середній розвідувальний корабель — ред.) “Сімферополь”, який проходить заводські ходові випробування в Одесі. Разом з екіпажем на борту “Сімферополя” знаходяться фахівці ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”, — сповістив нардеп.

Станом на 21:00 інформують, що ситуацію вдалося стабілізували та загроз втрати судна немає. Життям членів екіпажу так само нічого не загрожує.

Зауважимо, “Балта” — це відносно невелике судно (менш як 70 метрів довжиною) з екіпажем 45 осіб, що займається розмагнічуванням бойових кораблів та суден забезпечення ВМС. Його побудували ще в 1987 році. Торік його було відремонтовано в Миколаєві.

“У ВМС України це єдине судно такого призначення”, — наголосив Забродський.