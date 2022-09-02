Про це повідомили у губернаторстві Стамбула.
Інцидент трапився з судно “Lady Zehma”, яке рухається під прапором Ліберії.
Зазначається, що близько 21 години 1 вересня судно кинуло якір у бухті Бебек через те, що у нього відмовило кермо.
На місце інциденту прибули команда Головного управління безпеки, рятувальні буксири та катери.
Згідно з даними, загиблих чи постраждалих внаслідок інциденту немає. Забруднення навколишнього середовища також не сталось.
На час інциденту з судном рух протокою Босфор вирішили зупинити.
Судно “Lady Zehma” прямувало з Одеського порту “Чорноморськ” до Равенни (Італія). Судно перевозить до Італії 3 000 тонн кукурудзи.
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