Американська юридична фірма “Джонс Дей”, яка веде свою діяльність понад 200 років, прославилася тим, що представляла інтереси суперечливих осіб. Зараз компанія заявила, що “стурбована підривом виборчої системи” і стала на захист Трампа.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Після фактичної перемоги Байдена, юристи “Джонс Дей” почали підготовку до юридичної війни на боці президента Трампа та Республіканської партії.

Американські юристи вже давно звикли до запальної риторики, безпідставних позовів Трампа, відмовою сплачувати те, що він винен. Проте цього разу він зажадав поставити під сумнів результати виборів у США.

Деякі адвокати “Джонс Дей” стурбовані тим, що компанія висуває аргументи, яким бракує доказів, і може допомогти пану Трампу та його союзникам підірвати цілісність американських виборів. Таку думку висловили дев’ять адвокатів компанії на умовах анонімності для захисту своїх робочих місць.

В іншій великій фірмі “Портер Райт Морріс і Артур” адвокати провели внутрішні засідання, щоб висловити подібні занепокоєння щодо роботи своєї фірми, пов’язаної з виборами для пана Трампа та Республіканської партії, за словами представників фірми. Принаймні один адвокат звільнився на знак протесту.

Вже дві юридичні фірми подали щонайменше чотири позови, що оскаржують аспекти виборів у Пенсільванії. Справи розглядаються.

Ввечері в понеділок кампанія Трампа подала позов до федерального суду штату Пенсильванія проти державного секретаря та ряду окружних виборчих комісій. У позові, поданому адвокатами “Портера Райта”, стверджувалося, що в штаті були “порушення” при голосуванні.

Кампанія Трампа активно збирає гроші для судових процесів, але поки невідомо, яка саме юридична компанія займатиметься цими питаннями.

Юристи “Джонс Дей” були постійними юридичними консультантами президента. У 2016 році адвокат компанії Дональд Ф. Мак-Ган виступив його зовнішнім адвокатом у сутичках під час перерахунку в критичних штатах. Пізніше пан Мак-Ган став радником Білого дому Трампа, після чого повернувся у компанію “Джонс Дей”.

Однак тоді юристи компанії були проти тісної співпраці з Трампом. Тоді ситуація завершилася успіхом для обох сторін, але не пройшла повз репутацію “Джонс Дей”. Наприкінці минулого тижня навпроти офісу компанії у Сан-Франциско з’явився надпис “Джонс Дей, приберіть руки від наших бюлетенів”.

Під час президентства Трампа “Джонс Дей” брав участь у близько 20 судових процесах за участю пана Трампа, його кампанії або Республіканської партії, а також працював для кампанії Трампа щодо втручання Росії у вибори 2016 року.

Робота була прибутковою. З 2015 року “Джонс Дей” отримав понад 20 мільйонів доларів США від кампаній Трампа, політичних груп, пов’язаних з ним та Республіканським національним комітетом, згідно з федеральними записами. Адвокати сказали, що це мала частина загального доходу фірми.

Окрім Мак-Гана, до адміністрації Трампа приєдналися декілька інших партнерів фірми. Ноель Франциско став першим генеральним адвокатом пана Трампа. Ерік Дрейбанд – помічник генерального прокурора Міністерства юстиції.

“Запальна риторика президента підриває твердження про те, що республіканці прагнуть просто дотримуватися законодавчих гарантій, необхідних для підтвердження достовірності результатів”, – написав Бенджамін Л. Гінзберг, багаторічний адвокат з питань республіканських виборів, який покинув “Джонс Дей” у серпні.

Двоє адвокатів компанії заявили, що стикалися із непорозумінням та травлею із людьми та у соціальних мережах через співпрацю з Трампом. Чимало адвокатів “Джонс Дей” впевнені, що робота на Трампа підірве репутацію фірми.

Цьогоріч компанія отримала 4 млн доларів від Трампа та пов’язаних із ним людей і фірм.

Проте у фірмі впевнені, що адвокати повинні продовжувати захищати своїх постійних клієнтів, попри нерозуміння зі сторони колег та частини суспільства.

За минулий тиждень компанія “Портер Райт” подала кілька позовів до Пенсильванії, намагаючись пробити діри в надійності результатів виборів, зокрема, від імені кампанії Трампа. Цього року компанія отримала як мінімум $727 000 гонорарів від кампанії Трампа та пов’язаних із ним компаній.

Влітку адвокати цієї компанії занепокоїлись, що вони будуть захищати інтереси Трампа. Про це розповіли троє адвокатів. Один юрист заявив, що стурбований тим, що фірму можуть попросити спробувати відтягнути вибори. Інший сказав, що він звільнився у відповідь на рішення представляти пана Трампа в Пенсильванії.

“Портер Райт має давню історію представництва кандидатів, політичних партій, груп інтересів та приватних осіб на місцевому, штатному та федеральному рівнях по обидві сторони, і як юридична фірма буде продовжувати це робити”, – заявив Роберт Дж. Таннус, керуючий партнер фірми.