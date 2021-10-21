Про це повідомили у пресслужбі ОАСК.

Відтак до суду надійшов позов від Олега Ткачука до Ради суддів України. Позивач просить зупинити дію Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України.

“Така вимога міститься у заяві про забезпечення позову, що надійшла до суду до подання самого позову, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України. Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що особа, яка має ім’я Олег Ткачук, раніше очолювала Раду суддів України. Він був першим головою органу та обіймав посаду голови з березня 2018 по липень 2019 року. Також він досі є суддею Верховного Суду.

Що відомо про Етичну раду?

Як раніше писали #Букви, в судовій системі є два ключові органи, від яких залежать кар’єри суддів: Вища рада правосуддя (ВРП) та Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС).

Перша розв’язує питання, пов’язані з призначенням та звільненням суддів з посад, розглядає скарги, може на певний час відсторонити суддю від роботи тощо. Друга опікується добором кандидатів на вакантні посади й кваліфікаційним оцінюванням.

Перевірку кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя та надання рекомендації щодо них має здійснювати Етична рада. До неї увійдуть 6 осіб.

Три особи зі складу визначені міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи упродовж щонайменше останніх 3 років. Міжнародні партнери подали списки своїх кандидатів ще 10 вересня

Ще трьома членами Етичної ради мають бути особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України.

Як відомо, Рада суддів України — колегіальний орган, що в період між з’їздами суддів України є найвищим органом суддівського самоврядування.У цей час Рада Суддів організовує виконання рішень з’їзду суддів України, контроль за їх виконанням та розв’язує питання про скликання з’їзду суддів України. До Ради суддів входять судді з місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів та суддя Верховного суду.

Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради.

У вересні РС оголосила про добір на посаду члена Етичної ради. Документи можна було подавати до 21 жовтня 2021 року включно.