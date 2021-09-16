Посли Великої сімки (G7) та ЄС, а також представники українського парламенту та уряду підписали спільну заяву, в якій наголосили на якнайшвидшому запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Текст заяви опубліковано на сайті Офісу президента.

У середу, 16 вересня, в Офісі президента відбулася зустріч за участі послів країн G7 і ЄС. В центрі уваги — відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) та обрання членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Посли Великої сімки та ЄС спільно з іншими учасниками (члени парламенту, представники судової влади та уряду) обговорили питання формування першого складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад членів ВККС та першого складу Етичної ради.

Усі учасники зустрічі, крім представників органів судової влади, які обмежені своїм статусом, узгодили спільну заяву.

Вони висловили занепокоєння тим, що Рада суддів України не делегувала кандидатів з-поміж суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час.

Також вони наголосили на потребі в якнайшвидшому запуску роботи ВККС та Етичної ради.

“[Підписанти] наполягають на якнайшвидшому завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та початку їхньої роботи; категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України”, — йдеться в заяві.

Що відомо про ВККС та Етичну раду?

Як раніше писали #Букви, в судовій системі є два ключові органи, від яких залежать кар’єри суддів: Вища рада правосуддя (ВРП) та Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС).

Перша розбирається із призначенням та звільненням суддів з посад, розглядає скарги, може на певний час відсторонити суддю від роботи тощо. Друга опікується добором кандидатів на вакантні посади й кваліфікаційним оцінюванням.

Перевірку кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя та надання рекомендації щодо них має здійснювати Етична рада.

До неї увійдуть 6 осіб:

три особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України;

три особи, визначені міжнародними організаціями (з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи упродовж щонайменше останніх 3 років).

13 вересня Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська під час зустрічі в ОПУ запевнила: