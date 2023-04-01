Шевченківський суд відклав засідання щодо справи колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя), якому раніше Служба безпеки України вручила підозру, через нібито його погане самопочуття.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Сторона захисту заявила, що їй не дали достатнього часу, аби ознайомитися з матеріалами справи, що містить 115 сторінок. Це, на думку захисника Павла, його зі стороною обвинувачення.

Тому, як пише “Суспільне”, адвокат Микита Чекман просив суд відкласти справу до понеділка.

“Всі документи повинні були вручити при адвокаті…Я подивився приписи, там маса неправди, я не живу в Бориспільському районі й востаннє там був у 2009 році. Я приписаний у місті Києві”, — сказав митрополит Павло під час судового засідання.

Втім, слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва Вадим Ковтуненко відмовив, ухваливши рішення продовжувати розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу.

Прокуратура також заперечувала відкладання клопотання, оскільки з моменту вручення клопотання минуло понад 6 годин, і сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи.

Згодом суддя ухвалив рішення про перерву у засіданні до 09:00 понеділка, 3 квітня 2023 року. Причина перенесення — буцімто “погане самопочуття митрополита Павла через підвищений цукор у крові”. Швидку йому не викликали.

Засідання проводили у закритому режимі.

Нагадаємо, що Служба безпеки України підтвердила інформацію про те, що митрополиту УПЦ МП, колишньому наставнику Києво-Печерської Лаври вручено повідомлення про підозру.