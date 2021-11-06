У Подільському районному суді Києва триває розгляд справи за позовом Віктора Медведчука до видання #Букви, підставою для якого стала публікація #Букв про вирізану сцену з фільму про Василя Стуса.

Про це повідомляють #Букви.

Чергове засідання у цій справі було призначене на п’ятницю, 5 листопада 2021 року. Проте, через відсутність на робочому місці судді Володимира Гребенюка розгляд справи було перенесено на 8 грудня.

Нагадаємо, що підсанкційний нардеп від ОПЗЖ та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук звернувся до суду з позовом, у якому вимагає захистити його честь, гідність та ділову репутацію шляхом спростування інформації, яку він вважає невірогідною. Цією інформацією є речення з новини #Букв такого змісту: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого”.

Розгляд справи за позовом Медведчука проти #Букв триває ще з травня 2019 року, а кілька судових засідань відбулися ще до залучення представника #Букв, який приєднався до справи лише в лютому 2020 року.

У червні 2020 року позивач вирішив розширити перелік учасників справи, залучивши як відповідачів співзасновників видання – Катерину Рошук та Петра Терентьєва, через що розгляд справи розпочався спочатку.

У публікації, яка стала приводом для позову Медведчука, йшлося про фільм “Заборонений”, який розповідає про останні роки життя Василя Стуса. Ця стрічка була знята за підтримки Держкіно і містила сцену судового процесу над поетом, якого як адвокат представляв Віктор Медведчук. Сам Василь Стус був позбавлений законного права брати участь у розгляді справи та за його відсутності вину поета всупереч позиції підзахисного визнав його адвокат. Вирок був зачитаний судом також без участі поета – 10 років примусових робіт та 5 років заслання.

Василь Стус після тижневого голодування в карцері помер 4 вересня 1985 року в таборі Пермь-36, розташованому у Пермській області Росії.

Через сцену суду над поетом навколо фільму розгорівся скандал , оскільки її, начебто, мали вирізати зі сценарію. Внаслідок громадського обурення знімальна група пообіцяла дозняти та включити в стрічку сцену суду над Стусом.