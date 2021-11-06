Про це повідомляють #Букви.
Чергове засідання у цій справі було призначене на п’ятницю, 5 листопада 2021 року. Проте, через відсутність на робочому місці судді Володимира Гребенюка розгляд справи було перенесено на 8 грудня.
Нагадаємо, що підсанкційний нардеп від ОПЗЖ та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук звернувся до суду з позовом, у якому вимагає захистити його честь, гідність та ділову репутацію шляхом спростування інформації, яку він вважає невірогідною. Цією інформацією є речення з новини #Букв такого змісту: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого”.
Розгляд справи за позовом Медведчука проти #Букв триває ще з травня 2019 року, а кілька судових засідань відбулися ще до залучення представника #Букв, який приєднався до справи лише в лютому 2020 року.
У червні 2020 року позивач вирішив розширити перелік учасників справи, залучивши як відповідачів співзасновників видання – Катерину Рошук та Петра Терентьєва, через що розгляд справи розпочався спочатку.
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У публікації, яка стала приводом для позову Медведчука, йшлося про фільм “Заборонений”, який розповідає про останні роки життя Василя Стуса. Ця стрічка була знята за підтримки Держкіно і містила сцену судового процесу над поетом, якого як адвокат представляв Віктор Медведчук. Сам Василь Стус був позбавлений законного права брати участь у розгляді справи та за його відсутності вину поета всупереч позиції підзахисного визнав його адвокат. Вирок був зачитаний судом також без участі поета – 10 років примусових робіт та 5 років заслання.
Василь Стус після тижневого голодування в карцері помер 4 вересня 1985 року в таборі Пермь-36, розташованому у Пермській області Росії.
Через сцену суду над поетом навколо фільму розгорівся скандал, оскільки її, начебто, мали вирізати зі сценарію. Внаслідок громадського обурення знімальна група пообіцяла дозняти та включити в стрічку сцену суду над Стусом.
- Як повідомлялось, перше місце у рейтингу “30 знакових книжок Незалежності” посіла книжка “Справа Василя Стуса”Вахтанга Кіпіані.
- Раніше Київський апеляційний суд постановив стягнути компенсацію з Віктора Медведчукана користь видавництва “Віват” у процесі, ініційованому ним щодо книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”.