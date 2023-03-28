Американську акторку Гвінет Пелтроу звинувачують у завданні травм лижнику на курорті, який внаслідок зіткнення з Пелтроу отримав травми. Акторка не визнає свою провину. Водночас судовий процес у соцмережах перетворюється на скандал.

Про це повідомляє видання Diet Prada.

Зауважимо, що акторку звинуватили у зіткненні на лижній трасі, що сталося у 2016 році внаслідок чого постраждав колишній окуліст Террі Сандерсон. Чоловік заявив, що акторка врізалася в нього. Тоді Сандерсон упав, отримавши травму голови та чотири переломи ребер.

Як наголосила Пелтроу, що це він врізався в неї. Під час надання свідчень в суді в Парк-Сіті в штаті Юта її запитали, яких “втрат” вона зазнала на тлі інциденту, на що вона відповіла: “Ми втратили пів дня катання на лижах”.

Це викликало обурення в соцмережах.

На думку користувачів соцмереж, так звані “страждання” Пелтроу не можна порівнювати зі стражданнями літнього окуліста, який уже заявив у суді, що страждає від головного болю, а також довго лікував зламані ребра. Крім того, пережив стрес.

Також цього тижня захист Пелтроу викличе до суду її дітей Мозеса й Еппл.

Сандерсон стверджує, що Пелтроу не дотримувалася правил безпеки на трасі. Крім того, він звинуватив її в тому, що вона не надала йому жодної допомоги.

Тому, він подав до суду на Пелтроу та вимагає від неї 300 тисяч доларів за моральну та матеріальну шкоду. Водночас Пелтроу відкинула всі звинувачення та заявила, що чоловік сам винен.