Мотивуючи своє рішення, суди трьох інстанцій посилались на "нововиявлені обставини" - містобудівні та земельні документи 1960-х років.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та рішення Верховного Суду.

Так, у матеріалах держреєстру вказано, що земельна ділянка загальною площею 14,0455 га, розташована по вулиці Рози Люксембург, 22 у м. Буча Київської області, належить Калєтніку Ігорю Григоровичу на праві приватної власності на підставі договору дарування від 1 червня 2021 року.

Рішенням Верховного Суду від 26 травня 2021 року (а до того рішеннями Київського апеляційного суду від 6 жовтня 2020 року та Ірпінського міського суду Київської області від 23 квітня 2020 року) було остаточно відмовлено у поверненні цієї земельної ділянки у державну власність, як того просила Київська обласна прокуратура у позовній заяві.

Слід зазначити, що у 2014-2015 роках Ірпінський міський суд Київської області та Київський апеляційний суд уже розглядали цю справу і винесли протилежний вердикт – рішення Бучанської міської ради скасували, а землю повернули державі. Такої ж думки був і Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який переглядав цю справу в касаційному порядку.

Підставою ж для повторного розгляду справи стали “нововиявлені обставини”, як зазначено у рішенні Верховного Суду від 26 травня 2021 року:

Співтовариство «Юридичний відділ Бучанської міської ради Київської області» 03 липня 2017 року у мережі «Фейсбук» розмістило публікацію, в якій було вказано, що під час проведення ремонтних робіт в приміщеннях Бучанської міської ради, які тривалий час не використовувались, серед тисяч документів виявлено «Дело по учету земель графическим способом Киево-Святошинского района Киевской області» 1961 року. Встановлено, що смт Буча у той час за адміністративно-територіальним розподілом входило до Києво-Святошинського району, і знайдені матеріали містять відомості про площу селища станом на 1961 рік та детальний опис його меж

Попри заперечення прокуратури, яка доводила, що зазначена інформація була відома відповідачам ще під час першого розгляду справи у 2014-2015 роках, що зафіксовано у матеріалах справи, суди переглянули свої попередні рішення та цього разу ухвалили, що земля була передана у приватну власність правомірно, а у поданому Київською обласною прокуратурою позові слід відмовити, повернувши земельну ділянку з державної власності назад у приватну.

З рішення суду можна дійти висновку, що земельна ділянка, власником якої наразі зареєстровано Ігоря Калєтніка, була створена шляхом об’єднання понад сорока інших ділянок, які спочатку були виділені третім особам, а тоді об’єднані та переоформлені на одного з відповідачів по справі.

З даних автоматизованої бази судових справ можна дізнатись, що відповідачами у цій справі були Бучанська міська рада Київської області та Калетнік Галина Василівна. Остання є матір’ю Ігоря Калєтніка – народного депутата 7-го скликання від Комуністичної партії України (2012-2014), першого заступника Голови Верховної Ради України 7-го скликання та очільника Державної митної служби (2010-2012). На посаді народного депутата, голосував за “закони 16 січня”.

Користувачі соцмереж повідомляють, що наразі навколо земельної ділянки зведено високий паркан. Так, народний депутат 7-го та 8-го скликань Єгор Фірсов опублікував фото загорожі на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що вчора суддя Світлана Волкова, звільнена у 2016 році та поновлена на посаді після обрання Володимира Зеленського, продовжила запобіжний захід генералу Павловському. Раніше вона звільнила з-під варти Дмитра Садовника, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану командира роти спецпідрозділу “Беркут”.