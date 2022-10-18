До суду справу нацгвардійця, якого підозрюють у влаштуванні стрілянини на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі в січні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

27 січня 2022 року солдат-строковик був включеним до складу варти з охорони території державного підприємства “ВО Південний машинобудівний завод імені Макарова”.

Зазначається, що вночі він викрав зброю з кімнати, де вона зберігалася та вчинив стрілянину. Внаслідок цього загинули четверо його співслужбовців, а також працівниця підприємства. Ще п’ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після скоєного злочину підозрюваний втік з місця служби зі зброєю. Втім, його затримали працівники правоохоронних органів.

Зараз обвинуваченому інкриміновано порушення статутних правил взаємовідносин, вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб, викрадення зброї, дезертирство, а також порушення статутних правил вартової служби та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі на заводі “Південмаш” 20-річний солдат строкової служби з автомата розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події загинули 5 осіб, а ще 5 тяжко поранені. Жодних психічних відхилень у хлопця зафіксовано не було.