Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
27 січня 2022 року солдат-строковик був включеним до складу варти з охорони території державного підприємства “ВО Південний машинобудівний завод імені Макарова”.
Зазначається, що вночі він викрав зброю з кімнати, де вона зберігалася та вчинив стрілянину. Внаслідок цього загинули четверо його співслужбовців, а також працівниця підприємства. Ще п’ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Після скоєного злочину підозрюваний втік з місця служби зі зброєю. Втім, його затримали працівники правоохоронних органів.
Зараз обвинуваченому інкриміновано порушення статутних правил взаємовідносин, вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб, викрадення зброї, дезертирство, а також порушення статутних правил вартової служби та незаконне поводження зі зброєю.
Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі на заводі “Південмаш” 20-річний солдат строкової служби з автомата розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події загинули 5 осіб, а ще 5 тяжко поранені. Жодних психічних відхилень у хлопця зафіксовано не було.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук ймовірно відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.
- Денис Монастирський прокоментував рапорт про звільнення командувача Національної гвардії України (НГУ) Миколи Балана.
- Солдат Національної гвардії України, який 27 січня влаштував стрілянину у Дніпрі, визнав провину. Суд обрав запобіжний захід.