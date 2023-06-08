Джерело: Офіс Генерального прокурора
За результатами слідства встановлено, що у квітні 2022 року жінка таємно народила хлопчика у власному будинку, а наступного дня після пологів віддала дитину своїй приятельці.
Вже через 11 місяців хлопчик став непотрібним жінці, тому вона вирішила продати його за 30 тисяч доларів США.
У березні 2023 року, під час передачі дитини покупцеві в місті Луцьку, вона була затримана.
Наразі дитина перебуває у медичному закладі.
Попереднє розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).
- Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід заявила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України відбулось різке зростання торгівлі людьми.