Джерело: Офіс Генерального прокурора

За результатами слідства встановлено, що у квітні 2022 року жінка таємно народила хлопчика у власному будинку, а наступного дня після пологів віддала дитину своїй приятельці.

Вже через 11 місяців хлопчик став непотрібним жінці, тому вона вирішила продати його за 30 тисяч доларів США.

У березні 2023 року, під час передачі дитини покупцеві в місті Луцьку, вона була затримана.

Наразі дитина перебуває у медичному закладі.

Попереднє розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).