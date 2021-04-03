У суботу, 3 квітня, через раніше заблокований Суецький канал пройшла остання група з 61 судна. Прохід було заблоковано через контейнеровоз Ever Given.

Про це повідомляє ВВС.

Голова управління каналу (SCA) Усама Рабі повідомив, що всі судна вже вийшли у відкрите море, а власник Ever Given заявив про готовність виплатити компенсацію. Крім цього, каналом вже пройшли 24 судна, які прибули після розблокування судноплавної артерії. Тобто за день через канал пройшло 85 суден.

Ці судна перевозили вантаж близько 4,2 мільйона тонн.

До розблокування біля входу в Суецький канал очікували 422 морських суден.

Офіційні представники Єгипту почали розслідування інциденту і планують оприлюднити свої висновки на початку наступного тижня. Вони можуть мати серйозні юридичні наслідки, оскільки різні сторони прагнуть відшкодувати витрати на ремонт корабля і каналу, а також на рятувальну операцію.

Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху. Також вони збираються вимагати не менше 1 мільярда доларів компенсації за збитки, отримані в результаті блокування.

Рабі сказав, що судно Ever Given не покине місце, де зараз знаходиться, поки власник не виплатить компенсацію.

Технічні менеджери судна, Bernhard Schulte Shipmanagement, заявили, що судно відхилилося від курсу через сильний вітер. Вони не розглядають будь-яку механічну несправність або відмову двигуна, як причину блокування.