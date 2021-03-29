Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами очільника SCA Усами Рабі, станом на 28 березня 369 суден чекають на перехід через заблокований канал. Це десятки контейнеровозів, балкерів, нафтових танкерів і суден для зрідженого природного газу. Рабі переконує, що канал за те, що сталося, відповідальності не несе, що можуть довести суди.

За оцінками SCA, поточна зупинка в роботі обходиться каналу в 14-15 мільйонів доларів на день. На скільки блокування каналу затягнеться, наразі незрозуміло. Якщо це триватиме довго, вантажовідправники можуть вирішити перенаправити свої вантажі в обхід через Африку, що може зайняти до 2 тижнів і принесе додаткові витрати на пальне.

Деякі компанії вже почали таке перенаправлення. Зокрема, внутрішні документи, що є в розпорядження видання, свідчать, що АP Moeller Maersk перенаправила 15 судів, порахувавши, що витрати на це дорівнюватимуть витратам на очікування у Суецькому каналі.

Аби покращити ситуацію, SCA вже почала заохочувати вантажовідправників залишитися і чекати на розблокування каналу. Зокрема, як зазначив Рабі, тим, хто зазнав збитків через блокування, запропонують знижки. Також SCA обіцяє прискорити рух конвоїв через канал після звільнення Ever Given.