Суецький канал вирішили поглибити й розширити після інциденту з Ever Given

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Голова правління Суецького каналу Усама Рабі заявив, що заплановано збільшити 30-кілометрову ділянку між містом Суец і районом Гірких озер. Її розширять на 40 метрів та поглиблять на 2 метри.
Заплановано також добудувати другу смугу каналу, яку відкрили у 2015 році. У разі успішного виконання робіт судна зможуть рухатися в обидві сторони. Смугу хочуть продовжити з 72 до 82 кілометрів.
Рабі зазначив, що вдосконаленням каналу планували зайнятися ще до аварії з контейнеровозом, але інцидент з Ever Given змусив їх прискоритися. Роботи планують завершити за 2 роки.
Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.
- 23 березня великий контейнеровоз “Ever Given” під прапором Панами сів на мілину і заблокував рух у Суецькому каналі в Єгипті. Через спроби витіснити контейнеровоз рух в Суецькому каналі було призупинено.
- Згодом стало відомо, що необхідно прибрати до 20 тисяч кубічних метрів піску, щоб звільнити “Ever Given”.
- У неділю до Суецького каналу вирушили два додаткових буксира, щоб допомогти звільнити контейнеровоз. 29 березня “Ever Given” частково зняли з мілини в Суецькому каналі. Тоді адміністрація Суецького каналу (SCA) заявила, що аварійна ситуація із контейнеровозом призводила до $14-15 млн збитків щодня.
- 30 березня рух Суецьким каналом було відновлено.
- Голова управління Суецьким каналом Усама Рабі заявив, що збиток від майже тижневого блокування каналу може перевищити один мільярд доларів.