Суецький канал вирішили поглибити й розширити після інциденту з Ever Given

Адміністрація Суецького каналу вивчила усі обставини інциденту з контейнеровозом Ever Given, який застряг на шість днів, й вирішила розширити та поглибити аварійну ділянку.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Голова правління Суецького каналу Усама Рабі заявив, що заплановано збільшити 30-кілометрову ділянку між містом Суец і районом Гірких озер. Її розширять на 40 метрів та поглиблять на 2 метри.

Заплановано також добудувати другу смугу каналу, яку відкрили у 2015 році. У разі успішного виконання робіт судна зможуть рухатися в обидві сторони. Смугу хочуть продовжити з 72 до 82 кілометрів.

Рабі зазначив, що вдосконаленням каналу планували зайнятися ще до аварії з контейнеровозом, але інцидент з Ever Given змусив їх прискоритися. Роботи планують завершити за 2 роки.

Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.