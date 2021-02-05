Відповідне листування потрапило в об’єктив фотокореспондента #Букв.
Як відомо, в Парламенті зараз підготовлений до розгляду законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї.
Цим документом встановлюються категорії такої зброї; вводяться посвідчення на нього для власників (за аналогією з посвідченням водія); на кожну одиницю зброї впроваджується техпаспорт. Крім того, законопроєкт визначає, хто може стати власником зброї. Передбачено створення Єдиного держреєстру цивільної зброї.
Судячи з фото, цей документ став предметом сьогоднішньої дискусії “слуг народу”.
Так, один із нардепів поцікавився думкою колег: “чи не здається вам, що виправдання права на зброю і самооборону є наслідком невиконання поліцією функції з протидії злочинності?”.
На це заперечив нардеп Микита Потураєв, зазначивши, що “поліція захищає від злочинців усе суспільство”, і “якщо когось вбивають, а поліція не встигає приїхати, то в цьому її провини немає”.
“А для того, щоб захистити кожного, потрібно до кожного приставити персонального поліціянта або охоронця. А це тільки наші колеги з ОПЗЖ собі можуть дозволити) Та й то не всі)))”, – додав Потураєв.
Він також “запропонував” колегам “внести проєкт “сухого закону”, щоб не виникало аргументів з приводу зв’язку між доступом українців до зброї й” п’яними розборками”.
“Микита Сергійович Горбачов на цьому погано закінчив (мова йде про “сухий закон”, – ред.), але, можливо, часи змінилися – хто знає?” – написав Потураєв.
У відповідь на ці роздуми колега Потураєва нагадав, що серед функцій поліції – “протидія злочинності”, зокрема й “незаконному обігу зброї”.
Очільник партії “слуг” Олександр Корнієнко запропонував колегам “зробити Zoom-дебати” “щодо зброї” наступного тижня.
На це один зі “слуг” висловив думку, що в Zoom “ми не зможемо передати атмосферу”, й запропонував “зібратися очно”.
- Більшість українців (75%) не підтримують права на приватне володіння вогнепальною зброєю. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 лютого 2021 року.
- Раніше президент України Володимир Зеленський не підтримав петицію про легалізацію зброї, назвавши такий крок передчасним.
- Володимир Зеленський виступав проти легалізації зброї в Україні.