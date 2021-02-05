Нардепи від "Слуги народу" під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради влаштували в чаті дискусію щодо "права на зброю".

Відповідне листування потрапило в об’єктив фотокореспондента #Букв.

Як відомо, в Парламенті зараз підготовлений до розгляду законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї.

Цим документом встановлюються категорії такої зброї; вводяться посвідчення на нього для власників (за аналогією з посвідченням водія); на кожну одиницю зброї впроваджується техпаспорт. Крім того, законопроєкт визначає, хто може стати власником зброї. Передбачено створення Єдиного держреєстру цивільної зброї.

Судячи з фото, цей документ став предметом сьогоднішньої дискусії “слуг народу”.

Так, один із нардепів поцікавився думкою колег: “чи не здається вам, що виправдання права на зброю і самооборону є наслідком невиконання поліцією функції з протидії злочинності?”.

На це заперечив нардеп Микита Потураєв, зазначивши, що “поліція захищає від злочинців усе суспільство”, і “якщо когось вбивають, а поліція не встигає приїхати, то в цьому її провини немає”.

“А для того, щоб захистити кожного, потрібно до кожного приставити персонального поліціянта або охоронця. А це тільки наші колеги з ОПЗЖ собі можуть дозволити) Та й то не всі)))”, – додав Потураєв.

Він також “запропонував” колегам “внести проєкт “сухого закону”, щоб не виникало аргументів з приводу зв’язку між доступом українців до зброї й” п’яними розборками”.

“Микита Сергійович Горбачов на цьому погано закінчив (мова йде про “сухий закон”, – ред.), але, можливо, часи змінилися – хто знає?” – написав Потураєв.

У відповідь на ці роздуми колега Потураєва нагадав, що серед функцій поліції – “протидія злочинності”, зокрема й “незаконному обігу зброї”.

Очільник партії “слуг” Олександр Корнієнко запропонував колегам “зробити Zoom-дебати” “щодо зброї” наступного тижня.

На це один зі “слуг” висловив думку, що в Zoom “ми не зможемо передати атмосферу”, й запропонував “зібратися очно”.