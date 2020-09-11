Сьогодні, 11 вересня, в Україні прогнозують мінливу хмарність, погода очікується сухою і теплою.

Про це повідомили повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях вдень температура повітря очікується на рівні 20 до 22 градусів тепла. Вночі – від +8 до +16 градусів.

На півночі і в центрі країни вдень повітря прогріється до + 21-23 градусів. Вночі температура опуститься до + 11-13.

У східних і південних областях очікується + 26-28 градусів, а вночі – + 13-15 градусів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Опадів не прогнозують.

У Києві в п’ятницю опадів також не буде. Температура вдень становитиме + 20-22 градуси тепла, а вночі + 11-13 градусів.