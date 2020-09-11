Про це повідомили повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних областях вдень температура повітря очікується на рівні 20 до 22 градусів тепла. Вночі – від +8 до +16 градусів.
На півночі і в центрі країни вдень повітря прогріється до + 21-23 градусів. Вночі температура опуститься до + 11-13.
У східних і південних областях очікується + 26-28 градусів, а вночі – + 13-15 градусів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Опадів не прогнозують.
У Києві в п’ятницю опадів також не буде. Температура вдень становитиме + 20-22 градуси тепла, а вночі + 11-13 градусів.
- У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14-19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.