Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 19 січня, в день Хрещення Господнього, по всій території країни збережеться суха і тепла погода.

Про це вона написала на особистій сторінці в Facebook.

“Голодна кутя та Водохреще очікуються в Україні із сухою та навіть часто сонячною погодою. Антициклон постарається”, – написала синоптик.

Вона зазначила, що в ніч на 19 січня температурні показники складуть від 0 до 5 морозу, а вдень – до 5 тепла. Найхолодніше буде в Карпатах – днем ​​- до 3 градусів тепла, а вночі – від 4 до 9 морозу.

“У Києві другий Святвечір та Водохреще вирвуться із полону стереотипів і пройдуть у ногу із сучасними кліматичними трендами – морози не тріщатимуть, щоки не рум`янітимуть, гірки снігом не засипле, від синоптиків тимчасово відчепляться”, – повідомила вона.

В цілому, в столиці буде суха погода. Вночі – до 3 морозу, а вдень – від нуля до трьох тепла.