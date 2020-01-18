Про це вона написала на особистій сторінці в Facebook.
“Голодна кутя та Водохреще очікуються в Україні із сухою та навіть часто сонячною погодою. Антициклон постарається”, – написала синоптик.
Вона зазначила, що в ніч на 19 січня температурні показники складуть від 0 до 5 морозу, а вдень – до 5 тепла. Найхолодніше буде в Карпатах – днем - до 3 градусів тепла, а вночі – від 4 до 9 морозу.
“У Києві другий Святвечір та Водохреще вирвуться із полону стереотипів і пройдуть у ногу із сучасними кліматичними трендами – морози не тріщатимуть, щоки не рум`янітимуть, гірки снігом не засипле, від синоптиків тимчасово відчепляться”, – повідомила вона.
В цілому, в столиці буде суха погода. Вночі – до 3 морозу, а вдень – від нуля до трьох тепла.
- 12 січня в Україні протягом дня прогнозувалося від -3 °C до +6 °C.