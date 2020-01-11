Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
За його словами, рішення про ліквідацію генерала було пов’язане з запланованими нападами на чотири посольства.
У президента уточнили, на які саме посольства планував атаки Сулеймані, але Трамп назвав лише одне, в Багдаді.
Відповідаючи на запитання про те, чи планувалися масштабні напади на інші посольства, президент сказав:
“Я можу сказати, що, ймовірно, це були чотири посольства”.
Один з чиновників Пентагону розповів журналістам телеканалу, що план нападу на інші установи дипломатичних місій був більш витончений, ніж спроби штурму посольства США в Багдаді.
Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран завдав незначної шкоди американським базам, в результаті ударів ніхто не постраждав