Наразі загальна сума прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури вже перевищує $105.5 млрд (3.1 трлн грн).

Про це повідомили у Київській школі економіки (KSE).

Протягом останнього тижня прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на понад $8 млрд.

Причина збільшення загальної суми збитків на поточному тижні — зростанням руйнувань, завданих житловому фонду, підприємствам, а також через врахування втрат, завданих українському рітейлу.

Загальна сума прямих задокументованих збитків українських підприємств вже сягає $11.3 млрд. За останній тиждень цей показник збільшився на $591 млн. З початку війни РФ проти України пошкоджено чи зруйновано щонайменше 227 підприємств, заводів та фабрик.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23.8 тисячі кілометрів доріг, 6.3. тисячі залізничних колій та 41 залізничний міст, 643 заклади охорони здоровʼя, 1123 заклади освіти, 621 дитсадок, 192 культурні та 115 релігійних споруд, 178 складів, 99 адмінбудівель, 28 нафтобаз, 19 торговельних центрів.