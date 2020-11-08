Про це повідомляє AFP.
Трамп повернувся в Білий дім зі свого гольф-клубу в Стерлінгу (штат Вірджинія) після того, як стало відомо, що Байден набирає більше 270 голосів вибірників.
Чинний президент США був похмурий; його кортеж зустрів натовп прихильників Байдена з плакатами “Тебе звільнено”.
На Трампі була біла кепка “Зробимо Америку знову великою”. В одній руці він міцно стискав свій айфон, а в іншій – газету.
- Раніше повідомлялося, що колишній віцепрезидент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.
- У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.