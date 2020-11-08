Чинний президент США Дональд Трамп після новини про перемогу колишнього віце-президента Джо Байдена був помічений похмурим, коли повертався в Білий дім.

Про це повідомляє AFP.

Трамп повернувся в Білий дім зі свого гольф-клубу в Стерлінгу (штат Вірджинія) після того, як стало відомо, що Байден набирає більше 270 голосів вибірників.

Чинний президент США був похмурий; його кортеж зустрів натовп прихильників Байдена з плакатами “Тебе звільнено”.

На Трампі була біла кепка “Зробимо Америку знову великою”. В одній руці він міцно стискав свій айфон, а в іншій – газету.