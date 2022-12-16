Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.
“79 ударів росіяни завдали по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Середино-Будську громаду ворог обстріляв чотири рази. Там розірвалися 16 мін на прикордонні, також було 20 прильотів із гранатометів.
По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били з артилерії: “Було 4 прильоти”, — додав Живицький.
Водночас по Хотінській громаді ворог відкривав мінометний вогонь. За даними голови ОВА зафіксовано 31 “прильот”. Крім того, із безпілотника росіяни скинули 2 вибухівки.
У Білопільській громаді 3 міни розірвалися на прикордонні, а по Есманьській громаді ворог ударив із мінометів: “Було 3 прильоти”, — зауважив Дмитро Живицький.
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