У п’ятницю військові РФ завдали 79 ударів по 5 громадах Сумської області. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.

“79 ударів росіяни завдали по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Середино-Будську громаду ворог обстріляв чотири рази. Там розірвалися 16 мін на прикордонні, також було 20 прильотів із гранатометів.

По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били з артилерії: “Було 4 прильоти”, — додав Живицький.

Водночас по Хотінській громаді ворог відкривав мінометний вогонь. За даними голови ОВА зафіксовано 31 “прильот”. Крім того, із безпілотника росіяни скинули 2 вибухівки.

У Білопільській громаді 3 міни розірвалися на прикордонні, а по Есманьській громаді ворог ударив із мінометів: “Було 3 прильоти”, — зауважив Дмитро Живицький.