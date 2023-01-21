Протягом 21 січня військові РФ завдали 115 ударі по території прикордоння Сумської області. Ворожа армія атакувала з мінометів та артилерії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Він уточнив, що під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади.

Зокрема, Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок: “Зруйнований один житловий будинок — у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені. В одному домогосподарстві убило корову і маленьке теля”, — йдеться в повідомленні.

Також окупанти обстріляли з мінометів Новослобідську громаду. Водночас у Краснопільській громаді зафіксовано 9 ворожих мін, які вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді ворог бив із мінометів та артилерії. У Шалигинській громаді окупанти відкрили вогонь із кулемета в напрямку української території.

Згодом голова ОВА додав, що після 8 години ранку військові РФ відкривали артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді: “Було 9 прильотів — без постраждалих”, — сказав Живицький.