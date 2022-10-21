Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, Краснопільська громада зазнала два мінометних обстріли, 15 і 10 “приходів” відповідно. Втім, на щастя, там обійшлося без руйнувань та жертв.

Водночас у Хотінській громаді двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та було два мінометні обстріли 9 та 16 мін. Тут також минулося без жертв та руйнувань в усіх випадках.

Ніч на 21 жовтня була тихою, але після 5 ранку від росіян прилетіло 6 мін по Зноб-Новгородській громаді.

Також Живицький зазначав, що на території області внаслідок російської агресії зруйновано 15 мостів. Однак, 8 з них вже вдалося повністю відновити. Наразі ці мости функціонують, а ще 3 в процесі відновлення.