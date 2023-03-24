Протягом 24 березня війська РФ здійснили обстріляли території Есманської та Миропільської громад з мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

Зазначається, що в Есманьській громаді росіяни били з мінометів. Там зафіксовано 11 “прильотів” та зі ствольної артилерії — 8 “прильотів”. Внаслідок артобстрілу по одному із сіл громади пошкоджено будинок культури, адміністративне приміщення, а також лінію електропередач.

У Миропільській громаді, як пишуть в ОВА, 12 мін окупанти скинули на Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

За даними військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Водночас підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.