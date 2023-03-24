Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.
Зазначається, що в Есманьській громаді росіяни били з мінометів. Там зафіксовано 11 “прильотів” та зі ствольної артилерії — 8 “прильотів”. Внаслідок артобстрілу по одному із сіл громади пошкоджено будинок культури, адміністративне приміщення, а також лінію електропередач.
У Миропільській громаді, як пишуть в ОВА, 12 мін окупанти скинули на Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
За даними військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Водночас підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.
- 24 березня війська РФ завдали ударів по низці громад Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок чого пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а також електромережі. Зокрема, ворог обстріляв і сам Нікополь.
- У ніч на 23 березня російські війська завдали удару по території Краматорська та його околиць. Там пошкоджені щонайменше три будинки.
- У ніч на 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Ворожа ракета поцілила у місцевий пункт незламності, унаслідок чого загинуло троє осіб.